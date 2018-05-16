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Indians report: Jason Kipnis trying to snap out of slump, knows he isn’t giving Indians much of anything: ‘I don’t have much of a leg to stand on’
Published: May 16, 2018 - 5:50 PM | Updated: May 16, 2018 - 7:02 PM
By Ryan Lewis
Beacon Journal/Ohio.com
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