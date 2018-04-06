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Indians report: Michael Brantley has returned once again; the hope is that he sticks in the lineup
Published: April 6, 2018 - 5:18 PM | Updated: April 6, 2018 - 6:12 PM
By Ryan Lewis
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