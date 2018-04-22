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Indians report: Motivated, refined Mike Clevinger holding his own in starting rotation
Published: April 22, 2018 - 6:54 PM
By Ryan Lewis
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