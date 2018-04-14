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Indians report: Slumping hitters see value in context, know results can be deceiving
Published: April 14, 2018 - 5:11 PM
By Ryan Lewis
Beacon Journal/Ohio.com
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