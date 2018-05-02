Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Indians report: Trevor Bauer proposes acceptance for pitchers using substances on the ball to even the playing field
Published: May 2, 2018 - 1:09 PM
By Ryan Lewis
Beacon Journal/Ohio.com
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Indians report: Trevor Bauer proposes acceptance for pitchers using substances on the ball to even the playing field Updated May 2nd, 2018 1:09 PM
Browns GM John Dorsey doesn’t see ‘anything good that comes out of Hard Knocks’ Updated May 2nd, 2018 11:26 AM
LeBron James Family Foundation has big plans to revamp the building at 400 W. Market St. for I Promise School May 1st, 2018 11:21 PM
Cavaliers 113, Raptors 112 (OT): LeBron James’ supporting cast answers the challenge as Cavs pull off stunning comeback May 1st, 2018 11:13 PM

THE LATEST

Indians report: Trevor Bauer proposes acceptance for pitchers using substances on the ball to even the playing field Updated May 2nd, 2018 1:09 PM
Black men arrested at Starbucks settle for $200K program Today May 2nd, 2018 1:11 PM
Cuyahoga Falls police say Honey Locust Gardens apartment peppered with bullets this morning Today May 2nd, 2018 12:48 PM
Southwest plane with cracked window diverted to Cleveland Today May 2nd, 2018 12:37 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal