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Indians report: Trevor Bauer trying to figure out how to fix new slider
Published: April 21, 2018 - 5:53 PM
By Ryan Lewis
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