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Indians report: Zach McAllister trying to stay on line, gets first call from bullpen
Published: April 1, 2018 - 5:19 PM
By Ryan Lewis
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