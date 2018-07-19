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Indians retool bullpen, acquire Brad Hand and Adam Cimber from Padres in exchange for Francisco Mejia
Published: July 19, 2018 - 11:44 AM | Updated: July 19, 2018 - 11:54 AM
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By Ryan Lewis

Beacon Journal/Ohio.com

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