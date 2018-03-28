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Indians to employ dual system at catcher with Yan Gomes, Roberto Perez
Published: March 28, 2018 - 9:23 PM
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By Ryan Lewis
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