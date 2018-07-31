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Indians add stability to center field by acquiring Leonys Martin from Tigers
Published: July 31, 2018 - 1:10 PM | Updated: July 31, 2018 - 1:17 PM
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By Ryan Lewis

Beacon Journal/Ohio.com

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