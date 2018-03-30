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Mariners 2, Indians 1: 14 Walk-Off Thoughts on Corey Kluber’s outing, Rajai Davis’ impact, the beginning of Francisco Lindor’s 2018 highlight reel
Published: March 30, 2018 - 2:25 AM
By Ryan Lewis
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