Procedural moves have Francisco Mejia, Bobby Bradley, Abraham Almonte, others leaving Indians’ major-league camp

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgSW5kaWFucyBvbiBNb25kYXkgbWFkZSBuaW5lIHByb2NlZHVyYWwgbW92ZXMgcmVsYXRpdmUgdG8gbWFqb3ItbGVhZ3VlIGNhbXAgYXMgdGhlIGNsdWIgYmVnaW5zIHRvIGNvbnNpZGVyIGRlY2lzaW9ucyByZWdhcmRpbmcgdGhlIHJvc3RlciBhcyBPcGVuaW5nIERheSBhcHByb2FjaGVzIG9uIE1hcmNoIDI5LiA8L3A+CjxwPlRvcCBwcm9zcGVjdCBGcmFuY2lzY28gTWVqaWEsIG91dGZpZWxkZXIgQWJyYWhhbSBBbG1vbnRlLCBsZWZ0LWhhbmRlZCBwaXRjaGVyIFNoYXduIE1vcmltYW5kbyBhbmQgcmlnaHQtaGFuZGVkIHBpdGNoZXJzIEFkYW0gUGx1dGtvIGFuZCBKdWxpYW4gTWVycnl3ZWF0aGVyIHdlcmUgYWxsIG9wdGlvbmVkIHRvIFRyaXBsZS1BIENvbHVtYnVzLiBGaXJzdCBiYXNlbWFuIEJvYmJ5IEJyYWRsZXksIHJpZ2h0LWhhbmRlZCBwaXRjaGVycyBMb3VpcyBIZWFkIGFuZCBKb3NoIE1hcnRpbiBhbmQgbGVmdC1oYW5kZWQgcGl0Y2hlciBBZGFtIFdpbGsgd2VyZSBhbGwgcmVhc3NpZ25lZCB0byBtaW5vci1sZWFndWUgY2FtcC48L3A+CjxwPkluIHRoZSBjYXNlIG9mIHRoZSBzd2l0Y2gtaGl0dGluZyBBbG1vbnRlLCBoZSB3YXMgYSBwb3RlbnRpYWwgY2FuZGlkYXRlIGFzIGEgZmlmdGggb3V0ZmllbGRlciBiZWhpbmQgTWljaGFlbCBCcmFudGxleSwgTG9ubmllIENoaXNlbmhhbGwsIEJyYWRsZXkgWmltbWVyIGFuZCBCcmFuZG9uIEd1eWVyLiBPbmx5IEd1eWVyIGhpdHMgcmlnaHQtaGFuZGVkLiBUaGUgbGVmdHktaGVhdnkgZ3JvdXAgaXMgYSByZWFzb24gd2h5IG9uZSBvZiByaWdodC1oYW5kZWQgaGl0dGVycyBSYWphaSBEYXZpcyBvciBNZWx2aW4gVXB0b24gSnIuIGNvdWxkIGhhdmUgYSBjYXNlIHRvIG1ha2UgdGhlIE9wZW5pbmcgRGF5IHJvc3RlciBhcyBhbm90aGVyIG9wdGlvbiBhZ2FpbnN0IGxlZnQtaGFuZGVkIHBpdGNoZXJzLjwvcD4KPHA+QWxtb250ZSBoYXMgZmFsbGVuIG91dCBvZiB0aGF0IGNvbXBldGl0aW9uLiBBY2NvcmRpbmcgdG8gd2hhdCBJbmRpYW5zIG1hbmFnZXIgVGVycnkgRnJhbmNvbmEgdG9sZCByZXBvcnRlcnMgaW4gR29vZHllYXIsIEFyaXouIG9uIE1vbmRheSwgdGhlIEluZGlhbnMgd2VyZW4mIzgyMTc7dCBlbnRpcmVseSBwbGVhc2VkIHdpdGggaG93IEFsbW9udGUgYXJyaXZlZCB0byBjYW1wIHRoaXMgc3ByaW5nLiBIZSBoaXQgLjE3NCBpbiAyMyBhdC1iYXRzLiA8L3A+CjxwPiYjODIyMDtXZSB0b2xkIGhpbSB0aGF0IGhlIGNhbWUgaW4gYSBsaXR0bGUgaGVhdnksJiM4MjIxOyBGcmFuY29uYSB0b2xkIHJlcG9ydGVycy4gJiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgbG9zdCB3ZWlnaHQgd2hpbGUgaGUmIzgyMTc7cyBiZWVuIGhlcmUsIGJ1dCBoZSB3YXMgY29tcGV0aW5nLiBXZSB0b2xkIGhpbSwgJiM4MjE2O0F0IHRoaXMgcG9pbnQsIHlvdSYjODIxNztyZSBub3QgYSBjYW5kaWRhdGUgdG8gbWFrZSB0aGUgdGVhbS4mIzgyMTc7ICYjODIzMDsgSGUgaGFzbiYjODIxNzt0IGJlZW4gYXMgcmVsaWFibGUgaW4gdGhlIG91dGZpZWxkLCBhbmQgd2Uga2luZCBvZiB0b2xkIGhpbSB0aGF0LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRoZSBjb252ZXJzYXRpb24gd2l0aCBCcmFkbGV5LCB0aGUgTm8uIDMgcHJvc3BlY3QgaW4gdGhlIEluZGlhbnMmIzgyMTc7IHN5c3RlbSBhY2NvcmRpbmcgdG8gQmFzZWJhbGwgQW1lcmljYSwgd2FzIG1vcmUgcGxlYXNhbnQuIEJyYWRsZXkgaGl0IC4yNTEgd2l0aCBhIC43OTYgT1BTLCAyMyBob21lIHJ1bnMsIDI1IGRvdWJsZXMgYW5kIDg5IFJCSSBmb3IgdGhlIFJ1YmJlckR1Y2tzIGxhc3Qgc2Vhc29uLiBIZSBmb2xsb3dlZCB0aGF0IHVwIGJ5IGhpdHRpbmcgLjM5MSB3aXRoIHR3byBkb3VibGVzIGluIDIzIGF0LWJhdHMgdGhpcyBzcHJpbmcuIEEgbGVmdC1oYW5kZWQgaGl0dGVyLCBCcmFkbGV5IHByb2plY3RzIGFzIGEgcG93ZXIgaGl0dGVyIGFuZCBoZSBzdGlsbCBoYXNuJiM4MjE3O3QgdHVybmVkIDIyIHllYXJzIG9sZC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIHJlbWluZGVkIGhpbSB0aGF0LCAmIzgyMTY7WW91JiM4MjE3O3JlIDIyIHllYXJzIG9sZCBbb24gTWF5IDI5XSwgeW91IGhhdmVuJiM4MjE3O3QgYmVlbiB0byBUcmlwbGUtQSB5ZXQsJiM4MjE3OyYjODIyMTsgRnJhbmNvbmEgc2FpZC4gJiM4MjIwOyYjODIxNjtEb24mIzgyMTc7dCBmb3JnZXQgdG8gYmUgeW91bmcuICYjODIzMDsgWW91JiM4MjE3O3JlIG9ubHkgeW91bmcgb25jZS4gRW5qb3kgZG9pbmcgdGhpbmdzIHJpZ2h0LiYjODIxNzsgSSB0aGluayBoZSYjODIxNztzIGluIGEgcmVhbGx5IGdvb2QgcGxhY2UuIEhlJiM4MjE3O3MgZ3Jvd24gdXAgc28gbXVjaCBhbmQgbWFuIGl0IHdhcyBmdW4gaGF2aW5nIGhpbSBbaW4gY2FtcF0uIEhlIHdhcyBhIHJlYWwgaGlnaGxpZ2h0IGZvciB1cy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkluZGlhbnMgNCwgUmFuZ2VycyAyPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5Kb3NlIFJhbWlyZXogdHJpcGxlZCBob21lIHR3byBydW5zIGluIHRoZSBmaXJzdCBpbm5pbmcgYW5kIEJyYWRsZXkgWmltbWVyIGJlbHRlZCBhIHNvbG8gaG9tZSBydW4gaW4gdGhlIHNlY29uZCB0byBsZWFkIHRoZSBJbmRpYW5zIHBhc3QgdGhlIFRleGFzIFJhbmdlcnMgNC0yIGluIGEgQ2FjdHVzIExlYWd1ZSBnYW1lIG9uIE1vbmRheS4gPC9wPgo8cD5JdCB3YXMgWmltbWVyJiM4MjE3O3MgZmlyc3QgaG9tZSBydW4gb2YgdGhlIHNwcmluZy4gRnJhbmNpc2NvIExpbmRvciB3ZW50IDEtZm9yLTMgd2l0aCBhIHN0b2xlbiBiYXNlLCBoaXMgdGhpcmQgb2YgdGhlIHNwcmluZy4gPC9wPgo8cD5UcmV2b3IgQmF1ZXIgcGl0Y2hlZCBmaXZlIGlubmluZ3MsIGFsbG93aW5nIHR3byBydW5zIG9uIGZpdmUgaGl0cyBhbmQgcmFja2luZyB1cCBlaWdodCBzdHJpa2VvdXRzLjwvcD4KPHA+UnlhbiBMZXdpcyBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmxld2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+cmxld2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgSW5kaWFucyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFucy4iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2luZGlhbnMiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFuczwvYT4uPC9hPiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQkouIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQkoiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKPC9hPi48L2E+PC9wPgo=