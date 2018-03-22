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Rajai Davis to make Indians Opening Day roster; Mike Napoli to be released, but could return; 25-man roster taking shape
Published: March 22, 2018 - 2:20 PM | Updated: March 22, 2018 - 2:21 PM
By Ryan Lewis
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