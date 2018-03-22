Rajai Davis to make Indians Opening Day roster; Mike Napoli to be released, but could return; 25-man roster taking shape

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgSW5kaWFucyBvbiBUaHVyc2RheSBhbm5vdW5jZWQgYSBmbHVycnkgb2YgbW92ZXMgYXMgdGhlIE9wZW5pbmcgRGF5IHJvc3RlciBiZWdpbnMgdG8gdGFrZSBzaGFwZSBvbmUgd2VlayBmcm9tIHRoZSBiZWdpbm5pbmcgb2YgdGhlIHJlZ3VsYXIgc2Vhc29uLjwvcD4KPHA+SW4gdGhlIG91dGZpZWxkLCBSYWphaSBEYXZpcywgaW4gY2FtcCBhcyBhIG5vbi1yb3N0ZXIgaW52aXRlZSwgd2FzIHRvbGQgdGhhdCBoZSB3aWxsIGJlIG9uIHRoZSBjbHViLiBEYXZpcywgMzcsIHByb3ZpZGVzIGEgdmV0ZXJhbiBwcmVzZW5jZSBhbmQgYSByaWdodC1oYW5kZWQgYmF0IGluIGEgbGVmdHktaGVhdnkgb3V0ZmllbGQuIFN3aXRjaC1oaXR0aW5nIHByb3NwZWN0IEdyZWcgQWxsZW4gd2FzIG9wdGlvbmVkIGRvd24gdG8gVHJpcGxlLUEsIHdoZXJlIGhlIHdpbGwgY29udGludWUgdG8gcmVjZWl2ZSByZWd1bGFyIGF0LWJhdHMgYW5kIHRpbWUgaW4gY2VudGVyIGZpZWxkLiBJbmRpYW5zIG1hbmFnZXIgVGVycnkgRnJhbmNvbmEgYWRkZWQgdGhhdCBpZiBuZWVkZWQgZHVlIHRvIGFuIGluanVyeSBvciBvdGhlciB1bmZvcmVzZWVuIGNpcmN1bXN0YW5jZSwgQWxsZW4gY291bGQgcXVpY2tseSBiZSBjYWxsZWQgdXAgdG8gdGhlIG1ham9ycy48L3A+CjxwPkdpb3Zhbm55IFVyc2hlbGEsIHdobyBzdXN0YWluZWQgYSBsb3dlci1ncmFkZSBoYW1zdHJpbmcgaW5qdXJ5IGluIE1vbmRheeKAmXMgZ2FtZSBhbmQgaGFkIGEgdGltZXRhYmxlIG9mIDEwLTE0IGRheXMgdG8gcmV0dXJuLCBpcyBsaWtlbHkgaGVhZGVkIHRvIHRoZSBkaXNhYmxlZCBsaXN0LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gRnJhbmNvbmEuIFRoYXQgd291bGQgbWVhbiBFcmlrIEdvbnphbGV6IG1ha2VzIHRoZSBPcGVuaW5nIERheSByb3N0ZXIgYXMgYSBzdXBlciB1dGlsaXR5IHBsYXllciBvbiB0aGUgYmVuY2guPC9wPgo8cD5Ob24tcm9zdGVyIGludml0ZWUgTWlrZSBOYXBvbGkgd2lsbCBiZSByZWxlYXNlZCBidXQgY2FuIHJlc2lnbiB3aXRoIHRoZSBJbmRpYW5zIG9uIEZyaWRheS4gSGUgYW5kIHRoZSBjbHViIGNhbiB0aGVuIGZpZ3VyZSBvdXQgYSBwbGFuIGlmIE5hcG9saSBpcyB1bmFibGUgdG8gZmluZCBhbnkgd29yayBhdCB0aGUgbWFqb3ItbGVhZ3VlIGxldmVsLjwvcD4KPHA+SW4gdGhlIGJ1bGxwZW4sIEFsZXhpIE9nYW5kbyB3YXMgcmVhc3NpZ25lZC4gRXZhbiBNYXJzaGFsbCBhbmQgSmVmZiBCZWxpdmVhdSB3ZXJlIHRvbGQgdGhhdCB0aGV5IHdvbuKAmXQgYmUgbWFraW5nIHRoZSBjbHViIGJ1dCBjYW4gc3RheSBpbiBjYW1wLjwvcD4KPHA+V2l0aCBvbmUgYW5kIHBvdGVudGlhbGx5IHR3byBzcG90cyBhdmFpbGFibGUgaW4gdGhlIGJ1bGxwZW4sIGRlcGVuZGluZyBvbiBpZiB0aGV5IGNhcnJ5IHNldmVuIG9yIGVpZ2h0IHJlbGlldmVycyB0byBvcGVuIHRoZSBzZWFzb24sIHRoZSByZW1haW5pbmcgY2FuZGlkYXRlcyBpbmNsdWRlIFJ5YW4gTWVycml0dCBhbmQgbm9uLXJvc3RlciBpbnZpdGVlcyBNYXR0IEJlbGlzbGUgYW5kIENhcmxvcyBUb3JyZXMuIFRoZSBpbmNsdXNpb24gb2YgR29uemFsZXogYXMgYSBzdXBlciB1dGlsaXR5IHBsYXllciBjb3VsZCBhZmZvcmQgRnJhbmNvbmEgdG8gY2FycnkgYW4gZWlnaHQtbWFuIGJ1bGxwZW4uIFRoZSBJbmRpYW5zIGV4cGVjdCB0byBoYXZlIG1vcmUgY2xhcml0eSBvbiBNZXJyaXR0JiM4MjE3O3Mgc2l0dWF0aW9uLCBhdCBsZWFzdCwgb24gRnJpZGF5LjwvcD4KPHA+SWYgdGhlIEluZGlhbnMgZ28gd2l0aCBhIHNldmVuLW1hbiBidWxscGVuLCBvbmUgc3BvdCBvbiB0aGUgYmVuY2ggd291bGQgYmUgb3Blbi4gVGhhdCB3aWxsIGNvbWUgZG93biB0byBlaXRoZXIgVHlsZXIgTmFxdWluIG9yIFJvYiBSZWZzbnlkZXIsIHdpdGggdGhlIGhlYWx0aCBvZiBNaWNoYWVsIEJyYW50bGV5IGFuZCBCcmFuZG9uIEd1eWVyIGJlaW5nIGFuIGFkZGl0aW9uYWwgZmFjdG9yLjwvcD4K