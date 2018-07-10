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Reds 7, Indians 5: 11 Walk-Off Thoughts on Josh Tomlin looking for answers, fighting mechanics and trying to contribute
Published: July 10, 2018 - 12:15 AM

By Ryan Lewis

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