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Tigers 2, Indians 1: Two-run homer by JaCoby Jones enough to beat Indians
Published: July 28, 2018 - 9:01 PM
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By Larry Lage

Associated Press

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