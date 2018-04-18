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Twins 2, Indians 1 (16 innings): Ryan LaMarre’s single lifts Twins over Indians in marathon game
Published: April 18, 2018 - 11:18 PM | Updated: April 19, 2018 - 8:09 AM
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By Tim Reynolds
Associated Press
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