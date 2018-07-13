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Yankees 7, Indians 4: 12 Walk-Off Thoughts on Corey Kluber’s rough eighth inning, an on-going struggle against the Yankees and July not being tied to October
Published: July 13, 2018 - 2:07 AM

By Ryan Lewis

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