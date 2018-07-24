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Kent State football: New coach Sean Lewis hopes to create better expectations after Flashes picked to finish last in MAC East
Published: July 24, 2018 - 8:12 PM

By Allen Moff

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