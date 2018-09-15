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Kent State football: Trace McSorley’s 5 touchdowns lead Penn State to 63-10 rout of Golden Flashes
Published: September 15, 2018 - 4:29 PM

By Travis Johnson

The Associated Press

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