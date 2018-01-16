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College basketball/Kent State 73, Western Michigan 71: Mitch Peterson’s putback lifts Golden Flashes to win over Broncos
Published: January 16, 2018 - 9:56 PM | Updated: January 16, 2018 - 11:03 PM
By Stephen Means
ABJ/Ohio.com correspondent
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