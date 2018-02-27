Ohio.com / Sports / Kent State / College basketball/Kent State 80, Miami 83 (OT): Golden Flashes beat RedHawks, keep hopes alive for bye in MAC Tournament
Published: February 27, 2018 - 10:35 PM | Updated: February 27, 2018 - 11:19 PM
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By Stephen Means
ABJ/Ohio.com correspondent
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