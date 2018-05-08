Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Defending champion Kent State softball team confident heading into MAC Tournament
Published: May 8, 2018 - 5:33 PM
By Cameron Hoover
ABJ/Ohio.com correspondent
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Golf roundup: Jason Day captures Wells Fargo for second win of season May 6th, 2018 11:28 PM
Golf roundup: Jason Day seizes control at Quail Hollow May 5th, 2018 10:37 PM
Golf roundup: Malnati leads Wells Fargo as Woods survives the cut May 4th, 2018 10:46 PM
Golf roundup: Horschel, Piercy win Zurich Classic April 29th, 2018 10:28 PM

THE LATEST

U.S. panel leaves prostate screening up to men, their doctors Updated May 8th, 2018 6:01 PM
B&W reports large loss, drop in first quarter revenue Today May 8th, 2018 5:58 PM
House arrest for milkman who snuck drugs into Ohio prison Updated May 8th, 2018 5:36 PM
Video: Anthony and Joe Russo talk ‘Avengers’ and their futures with Marvel Cinematic Universe Updated May 8th, 2018 4:24 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal