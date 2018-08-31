Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Kent State football: Golden Flashes eager to start new era under new coach Sean Lewis Saturday at Illinois
Published: August 31, 2018 - 8:35 PM

By Allen Moff

Kent-Ravenna Record Courier
GateHouse Media Ohio

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Indians notebook: Jose Ramirez combats a four-man outfield; Andrew Miller has timetable updated; Nick Goody has surgery August 31st, 2018 8:53 PM
Kent State football: Golden Flashes eager to start new era under new coach Sean Lewis Saturday at Illinois August 31st, 2018 8:35 PM
Betty Lin-Fisher: Citibank refunding some customers for overpayments August 31st, 2018 8:13 PM
Medina mourns passing of longtime former high school band director August 31st, 2018 8:09 PM

THE LATEST

Indians notebook: Jose Ramirez combats a four-man outfield; Andrew Miller has timetable updated; Nick Goody has surgery August 31st, 2018 8:53 PM
Things to Do, Sept. 1: Cleveland Air Show; Barberton BBQ; Flea at the Farm; Cameo at Lock 3; Poochamania August 31st, 2018 8:21 PM
Betty Lin-Fisher: Citibank refunding some customers for overpayments August 31st, 2018 8:13 PM
Medina mourns passing of longtime former high school band director August 31st, 2018 8:09 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal