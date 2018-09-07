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Kent State football: Golden Flashes set to battle formidable FCS foe in 2018 home opener
Published: September 7, 2018 - 8:13 PM

By Allen Moff

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