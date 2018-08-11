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Kent State football: Matt Bahr a special player for Kent State Flashes
Published: August 11, 2018 - 12:59 PM
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By Allen Moff

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