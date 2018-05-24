Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
MAC baseball tournament: Top-seeded Kent State advances with 8-7 win over Central Michigan
Published: May 24, 2018 - 7:16 PM

By Henry Palattella

ABJ/Ohio.com correspondent

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

RubberDucks 1, Thunder 1: Zach Plesac has successful Double-A debut in win over Thunder Updated May 24th, 2018 2:33 PM
RubberDucks reliever Luke Eubank beating the odds, joining rare company to come back from torn lat May 23rd, 2018 6:59 PM
RubberDucks 2, Thunder 1 (11 innings): Ducks top Thunder on sacrifice fly in 11th innings May 23rd, 2018 6:16 PM
RubberDucks 4-6, Thunder 3-3: Sicnarf Loopstok and Bobby Bradley lead Ducks to doubleheader sweep May 22nd, 2018 9:17 PM

THE LATEST

Facing elimination, Cavaliers coach Tyronn Lue has faith a fatigued LeBron James can bounce back: ‘If I could choose one guy to prevail, it would be LeBron’ Today May 24th, 2018 7:22 PM
Things to Do, May 25: Barberton art at Fourth Friday; Wines of Spring; ‘Cuckoo’s Nest’; Lock 3 concert Updated May 24th, 2018 7:03 PM
Son of Akron council woman faces federal charges for making deadly threats against police, public Updated May 24th, 2018 6:03 PM
Indians notebook: Outfield continues to be revolving door between clubhouse, trainer’s room Today May 24th, 2018 7:22 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal