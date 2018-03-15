Home / Sports / Kent State / NCAA wrestling: Senior Nathan Tomasello leads Ohio State to dominant first day at Division I Championships
Published: March 15, 2018 - 9:48 PM
By Brad Bournival
ABJ/Ohio.com correspondent
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