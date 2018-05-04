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Kentucky Derby: Among top contenders, a jinx could be broken or history could be made
Published: May 4, 2018 - 5:03 PM
By Beth Harris
Associated Press
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