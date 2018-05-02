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Kentucky Derby: Trainer Bob Baffert back in familiar role with favorite Justify
Published: May 2, 2018 - 2:23 PM | Updated: May 2, 2018 - 2:30 PM
By Beth Harris
Associated Press
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