LPGA: Pernilla Lindberg earns first professional victory on eighth playoff hole at ANA Inspiration

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5SQU5DSE8gTUlSQUdFLCBDYWxpZi46IFBlcm5pbGxhIExpbmRiZXJnIG1hZGUgYSAzMC1mb290IGJpcmRpZSBwdXR0IG9uIHRoZSBlaWdodGggZXh0cmEgaG9sZSB0byB3aW4gdGhlIEFOQSBJbnNwaXJhdGlvbiBvbiBNb25kYXkgZm9yIGhlciBmaXJzdCBwcm9mZXNzaW9uYWwgdmljdG9yeS48L3A+CjxwPkxpbmRiZXJnIGZpbmlzaGVkIG9mZiBJbmJlZSBQYXJrIG9uIHRoZSBwYXItNCAxMHRoLCB0aGUgZm91cnRoIHBsYXlvZmYgaG9sZSBNb25kYXkgYXQgTWlzc2lvbiBIaWxscyBhZnRlciB0aGV5IHBsYXllZCB1bnRpbCBpdCB3YXMgdG9vIGRhcmsgdG8gc2VlICYjODIxMjsgYW5kIHRoZW4gcGxheWVkIHNvbWUgbW9yZSAmIzgyMTI7IFN1bmRheSBuaWdodC48L3A+CjxwPlBhcmsgaGFkIGEgY2hhbmNlIHRvIGZvcmNlIGFub3RoZXIsIGJ1dCBoZXIgMjAtZm9vdGVyIHN0b3BwZWQgb24gdGhlIGVkZ2Ugb2YgdGhlIGN1cC48L3A+CjxwPlRoZSAzMS15ZWFyLW9sZCBTd2VkZSwgd2l0aCBmaWFuY2UgRGFuaWVsIFRheWxvciBhdCBoZXIgc2lkZSBhcyBoZXIgY2FkZGllLCB3b24gdGhlIG1ham9yIGNoYW1waW9uc2hpcCBpbiBoZXIgMjUwdGggc3RhcnQgb24gdGhlIExQR0EsIExhZGllcyBFdXJvcGVhbiBhbmQgU3ltZXRyYSB0b3Vycy48L3A+CjxwPk9uIFN1bmRheSwgSmVubmlmZXIgU29uZyBkcm9wcGVkIG91dCB3aXRoIGEgcGFyIG9uIHRoZSB0aGlyZCBwbGF5b2ZmIGhvbGUsIGFuZCBQYXJrIGFuZCBMaW5kYmVyZyBkZWNpZGVkIHRvIHRha2Ugb25lIG1vcmUgdHJpcCBkb3duIHRoZSBwYXItNSAxOHRoIGluIGZhZGluZyBsaWdodC4gV2l0aCBwb3J0YWJsZSBsaWdodHMgYW5kIHRoZSBzY29yZWJvYXJkIGhlbHBpbmcgaWxsdW1pbmF0ZSB0aGUgZ3JlZW4sIFBhcmsgaG9sZWQgYSA2LWZvb3RlciBmb3IgcGFyIGFuZCBMaW5kYmVyZyBtYWRlIGEgc2hvcnQgcHV0dCB0byBtYXRjaC4gVGhleSBmaW5pc2hlZCBhdCA3OjIxIHAubS4sIDE1IG1pbnV0ZXMgYWZ0ZXIgc3Vuc2V0LjwvcD4KPHA+UGxheSByZXN1bWVkIGF0IDggYS5tLiBvbiBOby4gMTAsIHdpdGggTGluZGJlcmdoIGxlYXZpbmcgYSBiaXJkaWUgcHV0dCBmcm9tIGEgbGl0dGxlIGxvd2VyIG9uIHRoZSBncmVlbiB0aGFuIGhlciB3aW5uZXIgYW4gaW5jaCBzaG9ydC4gVGhleSBtYWRlIHVwLWFuZC1kb3duIHBhcnMgb24gdGhlIHBhci0zIDE3dGgsIHdpdGggUGFyayBob2xpbmcgYSB0cmlja3kgOC1mb290IGRvd25oaWxsIHB1dHQgYW5kIExpbmRiZXJnIHN0YXlpbmcgYWxpdmUgZnJvbSBhIGZvb3QgY2xvc2VyLjwvcD4KPHA+TGluZGJlcmcgdGhlbiByZWFjaGVkIHRoZSAxOHRoIGluIHR3byAmIzgyMTI7IHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIG9uZSBvZiB0aGVtIHdlbnQgZm9yIGl0IGluIHRoZSBzaXggdGltZXMgdGhleSBwbGF5ZWQgdGhlIHBhciA1IGluIHRoZSBwbGF5b2ZmIGFuZCByZWd1bGF0aW9uICYjODIxMjsgYnV0IHdhcyBvbiB0aGUgZmFyIGxlZnQgc2lkZSBhbmQgd2FzIG9ubHkgYWJsZSB0byBnZXQgaGVyIGVhZ2xlIHB1dHQgd2l0aGluIDcgZmVldC4gUGFyayBsYWlkIHVwIGFuZCBoaXQgYSB3ZWRnZSB0byA4IGZlZXQuIFRoZXkgYm90aCBtaXNzZWQuPC9wPgo8cD5MaW5kYmVyZywgUGFyayBhbmQgU29uZyBiaXJkaWVkIHRoZSAxOHRoIGluIHJlZ3VsYXRpb24uIFNvbmcgZ290IDE1IHVuZGVyIGZpcnN0IHdpdGggYSA1LWZvb3QgcHV0dCwgUGFyayBmb2xsb3dlZCB3aXRoIGEgNC1mb290ZXIgaW4gdGhlIG5leHQgZ3JvdXAgYW5kIExpbmRiZXJnIG1hdGNoZWQgaGVyIGluIHRoZSBmaW5hbCBncm91cC4gUGFyayBhbmQgU29uZyBzaG90IDUtdW5kZXIgNjcsIGFuZCBMaW5kYmVyZyBoYWQgYSA3MS48L3A+CjxwPkxpbmRiZXJnIGlzIHRoZSBmb3VydGggcGxheWVyIHRvIGxlYWQgd2lyZS10by13aXJlIGluIHRoZSBldmVudCBhbmQgZmlyc3Qgc2luY2UgUGF0IEh1cnN0IGluIDE5OTgsIGFuZCB0aGUgZmlmdGggdG8gd2luIHRoZSB0b3VybmFtZW50IGZvciBoZXIgZmlyc3QgTFBHQSBUb3VyIHZpY3RvcnkuPC9wPgo=