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Masters: Jordan Spieth back in his comfort zone
Published: April 5, 2018 - 8:55 PM
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By Doug Ferguson
Associated Press
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