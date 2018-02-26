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MLB notebook: Angels rookie hitter Shohei Ohtani debuts with 1 RBI, 2 walks
Published: February 26, 2018 - 11:27 PM
Associated Press
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