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MLB notebook: Blue Jays will start pitcher J.A. Happ on Opening Day
Published: March 20, 2018 - 11:16 PM
Associated Press
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