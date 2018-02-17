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MLB notebook: Cincinati Reds’ Scooter Gennett wins arbitration case
Published: February 17, 2018 - 10:33 PM | Updated: February 17, 2018 - 11:20 PM
Associated Press
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