MLB notebook: Colby Rasmus returns to field

Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5PdXRmaWVsZGVyIDxzdHJvbmc+Q29sYnkgUmFzbXVzPC9zdHJvbmc+IGhhcyBkZWNpZGVkIHRvIHJldHVybiB0byBiYXNlYmFsbCBhZnRlciB3YWxraW5nIGF3YXkgbGFzdCBzdW1tZXIsIGFuZCBoYXMgc2lnbmVkIGEgbWlub3ItbGVhZ3VlIGNvbnRyYWN0IHdpdGggdGhlIEJhbHRpbW9yZSBPcmlvbGVzLjwvcD4KPHA+UmFzbXVzIHdhcyBpbiBjYW1wIFdlZG5lc2RheSB0byBmaW5pc2ggdXAgaGlzIHBoeXNpY2FsLiBIZSBnb3QgYW4gaW52aXRhdGlvbiB0byBiaWctbGVhZ3VlIHNwcmluZyB0cmFpbmluZy48L3A+CjxwPlJhc211cywgMzEsIHdhcyB3aXRoIFRhbXBhIEJheSBpbiBtaWQtSnVseSB3aGVuIHRoZSBSYXlzIHNhaWQgaGUgd2FzIGdvaW5nIHRvICYjODIyMDtzdGVwIGF3YXkgZnJvbSBiYXNlYmFsbC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5OZWl0aGVyIHRoZSB0ZWFtIG5vciBSYXNtdXMgb2ZmZXJlZCBhbiBleHBsYW5hdGlvbiwgdGhvdWdoIGhlIGhhZCBiZWVuIHNsb3dlZCBieSBoaXAgdHJvdWJsZS48L3A+CjxwPlJhc211cyB3YXMgaGl0dGluZyAuMjgxIHdpdGggbmluZSBob21lIHJ1bnMgYW5kIDIzIFJCSSBpbiAzNyBnYW1lcyBmb3IgdGhlIFJheXMgd2hlbiBoZSBsZWZ0LiBIZSBoYXMgaGl0IDE2NSBob21lIHJ1bnMgYW5kIGJhdHRlZCAuMjQyIGluIG5pbmUgc2Vhc29ucyB3aXRoIFN0LiBMb3VpcywgVG9yb250bywgSG91c3RvbiBhbmQgVGFtcGEgQmF5LiBIZSBoYXMgaGl0IG1vcmUgdGhhbiAyMCBob21lIHJ1bnMgaW4gYSBzZWFzb24gZm91ciB0aW1lcyBpbiBoaXMgY2FyZWVyLjwvcD4KPHA+VGhlIGxlZnQtaGFuZGVkIGhpdHRpbmcgUmFzbXVzIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGNvbXBldGUgd2l0aCA8c3Ryb25nPkFsZXggUHJlc2xleTwvc3Ryb25nPiwgYW5vdGhlciBsZWZ0LWhhbmRlZCBoaXR0aW5nIG91dGZpZWxkZXIsIGZvciBhIHNwb3Qgb24gdGhlIE9yaW9sZXMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk1heWJpbiByZXR1cm5zPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz48c3Ryb25nPkNhbWVyb24gTWF5YmluPC9zdHJvbmc+IGlzIGEgTWFybGluIGFnYWluLjwvcD4KPHA+TWlhbWkgc2lnbmVkIHRoZSAzMC15ZWFyLW9sZCBvdXRmaWVsZGVyIHRvIGEgb25lLXllYXIgZGVhbCwgdGhlIHRlYW0gYW5ub3VuY2VkIFdlZG5lc2RheSwgYW4gZWFybHktc3ByaW5nIGFkZGl0aW9uIHRoYXQgZ2l2ZXMgdGhlIE1hcmxpbnMgbXVjaC1uZWVkZWQgc3RhYmlsaXR5IGluIHRoZSBvdXRmaWVsZCBhbmQgYSB2ZXRlcmFuIHByZXNlbmNlIGluIHdoYXQgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gYmUgYSB5b3VuZyBjbHViaG91c2UuPC9wPgo8cD5UaGUgZGVhbCBpcyB3b3J0aCAkMy4yNSBtaWxsaW9uLCBGYW5SYWcgU3BvcnRzIHJlcG9ydGVkLiBNYXliaW4gY2FuIGVhcm4gYWRkaXRpb25hbCBtb25leSBiYXNlZCBvbiBhZ3JlZWQtdXBvbiBwZXJmb3JtYW5jZSBib251c2VzLjwvcD4KPHA+VGhpcyBpcyB0aGUgTWFybGlucyYjODIxNzsgZmlyc3QgbWFqb3ItbGVhZ3VlIGZyZWUtYWdlbnQgc2lnbmluZyBpbiBhbiBvZmZzZWFzb24gaGlnaGxpZ2h0ZWQgYnkgdGhlIHN0YXJ0IG9mIGEgcmVidWlsZCwgaW5jbHVkaW5nIHRyYWRlcyBvZiBhbGwgdGhyZWUgb2YgbGFzdCB5ZWFyJiM4MjE3O3Mgc3RhcnRpbmcgb3V0ZmllbGRlcnM6IDxzdHJvbmc+R2lhbmNhcmxvIFN0YW50b248L3N0cm9uZz4sIDxzdHJvbmc+TWFyY2VsbCBPenVuYTwvc3Ryb25nPiBhbmQgPHN0cm9uZz5DaHJpc3RpYW4gWWVsaWNoPC9zdHJvbmc+LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5DZXBlZGEgaG9zcGl0YWxpemVkPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5UaGUgU2FuIEZyYW5jaXNjbyBHaWFudHMgc2F5IEhhbGwgb2YgRmFtZXIgPHN0cm9uZz5PcmxhbmRvIENlcGVkYSA8L3N0cm9uZz5yZW1haW5zIGhvc3BpdGFsaXplZCBpbiBjcml0aWNhbCBjb25kaXRpb24gYWZ0ZXIgYSBjYXJkaWFjIGluY2lkZW50LjwvcD4KPHA+VGhlIEdpYW50cyBnYXZlIGFuIHVwZGF0ZSBXZWRuZXNkYXkgb24gdGhlIGNvbmRpdGlvbiBvZiB0aGUgODAteWVhci1vbGQgQ2VwZWRhLiBIZSB3YXMgdGFrZW4gdG8gYSBCYXkgQXJlYSBob3NwaXRhbCBsYXRlIE1vbmRheS48L3A+CjxwPkNlcGVkYSBoYXMgYmVlbiBhIHJlZ3VsYXIgYXQgU2FuIEZyYW5jaXNjbyBob21lIGdhbWVzLiBIZSBwbGF5ZWQgZmlyc3QgYmFzZSBkdXJpbmcgaGlzIDE3IHNlYXNvbnMgaW4gdGhlIG1ham9ycywgYmVnaW5uaW5nIHdpdGggdGhlIEdpYW50cy4gSGUgYWxzbyBwbGF5ZWQgZm9yIFN0LiBMb3VpcywgQXRsYW50YSwgT2FrbGFuZCwgQm9zdG9uIGFuZCBLYW5zYXMgQ2l0eS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+V2hpdGxleSBzdXNwZW5kZWQ8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkhvdXN0b24gQXN0cm9zIG1pbm9yLWxlYWd1ZSBwaXRjaGVyIDxzdHJvbmc+Rm9ycmVzdCBXaGl0bGV5IDwvc3Ryb25nPmhhcyBiZWVuIHN1c3BlbmRlZCBmb3IgNTAgZ2FtZXMgd2l0aG91dCBwYXkgZm9yIGEgdmlvbGF0aW9uIG9mIGJhc2ViYWxsJiM4MjE3O3MgbWlub3ItbGVhZ3VlIGRydWcgcHJldmVudGlvbiBhbmQgdHJlYXRtZW50IHByb2dyYW0uPC9wPgo=
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9zcG9ydHMvaW5kaWFucy9pbmRpYW5zLWZyYW5jaXNjby1saW5kb3ItaGFzLW5ldy1oYWlyLWNvbG9yLW9sZC1wYWluLWZyb20tcGxheW9mZi1sb3NzIj5JbmRpYW5zOiBGcmFuY2lzY28gTGluZG9yIGhhcyBuZXcgaGFpciBjb2xvciwgb2xkIHBhaW4gZnJvbSBwbGF5b2ZmIGxvc3M8L2E+PC9wPjwvZGl2PjwvZGl2Pg==