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MLB notebook: Cubs pitcher Darvish last just one inning in rehab start
Published: August 19, 2018 - 10:50 PM | Updated: August 19, 2018 - 11:16 PM

Associated Press

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