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MLB notebook: Diamondbacks third baseman Lamb placed on 10-day DL
Published: April 3, 2018 - 11:16 PM
Associated Press
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