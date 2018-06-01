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MLB notebook: Dodgers ace Clayton Kershaw returns to disabled list
Published: June 1, 2018 - 10:09 PM

Associated Press

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