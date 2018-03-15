MLB notebook: Dodgers’ Jansen pitches perfect inning in spring training debut

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Mb3MgQW5nZWxlcyBEb2RnZXJzIGNsb3NlciA8c3Ryb25nPktlbmxleSBKYW5zZW4gPC9zdHJvbmc+bmVlZGVkIDEzIHBpdGNoZXMgdG8gdGhyb3cgYSBwZXJmZWN0IGlubmluZyBpbiBoaXMgZmlyc3QgZ2FtZSBhcHBlYXJhbmNlIHNpbmNlIHRoZSBXb3JsZCBTZXJpZXMsIGFuIGV4aGliaXRpb24gYWdhaW5zdCBLYW5zYXMgQ2l0eSBvbiBUaHVyc2RheS48L3A+CjxwPkphbnNlbiBlbnRlcmVkIGluIHRoZSB0aGlyZCBpbm5pbmcgd2l0aCBhbiA4LTMgbGVhZC4gSGUgc3RydWNrIG91dCA8c3Ryb25nPlJhbW9uIFRvcnJlcywgPC9zdHJvbmc+cmV0aXJlZCA8c3Ryb25nPkpvbiBKYXkgPC9zdHJvbmc+b24gYSBwb3B1cCBhbmQgZ290IDxzdHJvbmc+QWxleCBHb3Jkb24gPC9zdHJvbmc+dG8gbWFrZSB3ZWFrIGNvbnRhY3Qgb24gYSBjdXR0ZXIsIHByb2R1Y2luZyBhIGZseW91dC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUbyBnZXQgYmFjayBpbiBmcm9udCBvZiA4LDAwMCBwZW9wbGUgb3V0IHRoZXJlLCBpdCBnZXRzIHlvdXIgYWRyZW5hbGluZSBnb2luZyBhIGxpdHRsZSBiaXQgbW9yZSwmIzgyMjE7IHRoZSB0d28tdGltZSBOYXRpb25hbCBMZWFndWUgUmVsaWV2ZXIgb2YgdGhlIFllYXIgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgZmVlbCBncmVhdC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5UaGUgUm95YWxzIGJlYXQgdGhlIERvZGdlcnMgMTQtOC48L3A+CjxwPkphbnNlbiBkZWFsdCB3aXRoIGEgZmx1LWxpa2UgdmlydXMgdGhhdCBjYXVzZWQgc2V2ZXJhbCBEb2RnZXJzIHRvIG1pc3Mgc29tZSB0aW1lIGVhcmxpZXIgaW4gc3ByaW5nIHRyYWluaW5nLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5ObyByZWNydWl0aW5nPC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5NYWpvciBMZWFndWUgQmFzZWJhbGwgaGFzIHRvbGQgTmV3IFlvcmsgWWFua2VlcyBzbHVnZ2VyIDxzdHJvbmc+QWFyb24gSnVkZ2UgPC9zdHJvbmc+aGlzIGNvbW1lbnRzIGF0dGVtcHRpbmcgdG8gcmVjcnVpdCBCYWx0aW1vcmUgc2hvcnRzdG9wIDxzdHJvbmc+TWFubnkgTWFjaGFkbyA8L3N0cm9uZz52aW9sYXRlIHRoZSBzcG9ydCYjODIxNztzIHRhbXBlcmluZyBydWxlcywgYW5kIEp1ZGdlIHNheXMgaGUgaGFzIGxlYXJuZWQgdGhlIGxlc3Nvbi4gTWFjaGFkbyBpcyBlbGlnaWJsZSBmb3IgZnJlZSBhZ2VuY3kgYWZ0ZXIgdGhpcyBzZWFzb24sIHBhcnQgb2YgYSBjbGFzcyB0aGF0IGluY2x1ZGVzIDxzdHJvbmc+QnJ5Y2UgSGFycGVyIDwvc3Ryb25nPmFuZCA8c3Ryb25nPkpvc2ggRG9uYWxkc29uLjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5SZWRzIHNjb3V0PC9wPgo8cD48L3N0cm9uZz5UaGUgQ2luY2lubmF0aSBSZWRzIGhpcmVkIGZvcm1lciBCb3N0b24gUmVkIFNveCBtYW5hZ2VyIDxzdHJvbmc+Sm9obiBGYXJyZWxsIDwvc3Ryb25nPmFzIGFuIGludGVybmFsIHNjb3V0IHdobyB3aWxsIGV2YWx1YXRlIHBsYXllcnMgYWxyZWFkeSBpbiB0aGUgc3lzdGVtLiBGYXJyZWxsIHdhcyBmaXJlZCBieSB0aGUgUmVkIFNveCBhZnRlciB0aGV5IGxvc3QgaW4gdGhlIERpdmlzaW9uIFNlcmllcyBmb3IgdGhlIHNlY29uZCBzdHJhaWdodCB5ZWFyLjwvcD4KPHA+RmFycmVsbCYjODIxNztzIHNvbiBMdWtlIHBpdGNoZWQgZm9yIHRoZSBSZWRzIGxhc3Qgc2Vhc29uLCBpbmNsdWRpbmcgYSBnYW1lIGluIENpbmNpbm5hdGkgYWdhaW5zdCB0aGUgUmVkIFNveC4gPHN0cm9uZz5MdWtlIEZhcnJlbGwgPC9zdHJvbmc+d2FzIGNsYWltZWQgb2ZmIHdhaXZlcnMgYnkgdGhlIENoaWNhZ28gQ3VicyBkdXJpbmcgdGhlIG9mZnNlYXNvbi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QXJvdW5kIHRoZSBiYXNlczwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+PHN0cm9uZz5EYXZpZCBQcmljZSA8L3N0cm9uZz5tYWRlIGhpcyBkZWxheWVkIHNwcmluZy10cmFpbmluZyBkZWJ1dCBmb3IgQm9zdG9uLCBhbGxvd2luZyBvbmUgaGl0IG92ZXIgZm91ciBzY29yZWxlc3MgaW5uaW5ncyBpbiBhIDctNSB3aW4gb3ZlciBUb3JvbnRvLiBBbiBlbGJvdyBpbmp1cnkgbGltaXRlZCBQcmljZSB0byBhIGNhcmVlci1sb3cgMTEgc3RhcnRzIGxhc3Qgc2Vhc29uLiAmIzgyMzA7IEJhbHRpbW9yZSBPcmlvbGVzIHNsdWdnZXIgPHN0cm9uZz5NYXJrIFRydW1ibyA8L3N0cm9uZz53aWxsIHN0YXJ0IHRoZSBzZWFzb24gb24gdGhlIDEwLWRheSBkaXNhYmxlZCBsaXN0IHdpdGggYSBzdHJhaW5lZCByaWdodCBxdWFkLiAmIzgyMzA7IFRoZSBDaGljYWdvIEN1YnMgcmVsZWFzZWQgdmV0ZXJhbiByZWxpZXZlciA8c3Ryb25nPkp1c3RpbiBHcmltbSwgPC9zdHJvbmc+MjkuIEhlIHN0cnVnZ2xlZCBsYXN0IHNlYXNvbiB3aXRoIGEgMS0yIHJlY29yZCBhbmQgNS41MyBFUkEgaW4gNTAgYXBwZWFyYW5jZXMuPC9wPgo=