Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
MLB notebook: Dodgers pitcher Kershaw closer to back recovery
Published: June 18, 2018 - 10:51 PM | Updated: June 18, 2018 - 11:21 PM

Associated Press

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

MLB roundup: Pirates’ Trevor Williams, 2 relievers 2-hit Brewers in 1-0 win June 18th, 2018 11:21 PM
College World Series: Oregon St. rallies after delay to beat Huskies 14-5 at CWS June 18th, 2018 11:02 PM
Indians 6, White Sox 2: Trevor Bauer pitches seven scoreless innings, Indians cruise over White Sox June 18th, 2018 11:00 PM
MLB notebook: Dodgers pitcher Kershaw closer to back recovery June 18th, 2018 10:51 PM

THE LATEST

Indians 6, White Sox 2: Trevor Bauer pitches seven scoreless innings, Indians cruise over White Sox June 18th, 2018 11:00 PM
Recording of crying children at border adds to outrage June 18th, 2018 9:35 PM
Kasich urges GOP to take advantage of his jobs record June 18th, 2018 8:29 PM
City tees up another $75 million in ‘savings’ on the $1 billion sewer project June 18th, 2018 7:49 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal