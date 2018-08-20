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MLB notebook: Former Tribe manager Doc Edwards dies at 81
Published: August 20, 2018 - 9:48 PM
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Associated Press

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