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MLB notebook: Giants ace Madison Bumgarner sidelined 6-8 weeks with hand injury
Published: March 23, 2018 - 10:57 PM | Updated: March 23, 2018 - 11:05 PM
Associated Press
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