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MLB notebook: Go get ’em, Gramps! Pettitte debuts at Yanks Old-Timers’ Day
Published: June 17, 2018 - 10:34 PM
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Associated Press

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