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MLB notebook: MLB offers to drop plan for pitch clock
Published: February 1, 2018 - 11:23 PM
Associated Press
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