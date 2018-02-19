MLB notebook: Mound visits will be limited to six per team in effort to increase pace of play

Published: February 19, 2018 - 6:36 PM
-
1/2
-
2/2
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5NYWpvciBMZWFndWUgQmFzZWJhbGwgaGFzIGltcG9zZWQgc3RyaWN0ZXIgbGltaXRzIG9uIG1vdW5kIHZpc2l0cyBieSBwbGF5ZXJzIGluIGFuIGVmZm9ydCB0byBzcGVlZCBnYW1lcyBidXQgZGVjaWRlZCBhZ2FpbnN0IDIwLXNlY29uZCBwaXRjaCBjbG9ja3MgZm9yIDIwMTguPC9wPgo8cD5BZnRlciBtb3JlIHRoYW4gYSB5ZWFyIG9mIG5lZ290aWF0aW9ucywgdGhlIE1ham9yIExlYWd1ZSBCYXNlYmFsbCBQbGF5ZXJzIEFzc29jaWF0aW9uIHJlZnVzZWQgdG8gYWdyZWUgdG8gdGhlIGNoYW5nZXMgYnV0IGFsc28gc2lnbmVkIGFuIGFncmVlbWVudCB0aGF0IGl0IHdpbGwgbm90IG9wcG9zZSB0aGUgcnVsZXMuPC9wPgo8cD5UaGUgYW1lbmRtZW50cyB0byB0aGUgcGxheWluZyBydWxlcyBhbm5vdW5jZWQgTW9uZGF5IGluY2x1ZGUgYSBnZW5lcmFsIGxpbWl0IG9mIHNpeCBtb3VuZCB2aXNpdHMgcGVyIG5pbmUtaW5uaW5nIGdhbWUgd2l0aG91dCBhIHBpdGNoaW5nIGNoYW5nZSwgd2hldGhlciBieSBhIG1hbmFnZXIsIGNvYWNoIG9yIHBsYXllci48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNztsbCBoYXZlIHRvIGp1c3QgZmlndXJlIG91dCBhIG1vcmUgbm9uLXZlcmJhbCBtZXRob2Qgb2YgY29tbXVuaWNhdGlvbiwmIzgyMjE7IENoaWNhZ28gQ3VicyBtYW5hZ2VyIEpvZSBNYWRkb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIG5vdCBnb2luZyB0byBiZSB0ZXh0aW5nLCBJIHByb21pc2UgeW91IHRoYXQsIGV2ZW4gaWYgd2UgY291bGQuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+RGV0cm9pdCBjYXRjaGVyIEphbWVzIE1jQ2FubiBvYmplY3RlZC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtTb21lIHBlb3BsZSBtYXkgc2F5IHRoYXQgYSBjYXRjaGVyIHZpc2l0aW5nIHdpdGggdGhlIHBpdGNoZXIgaXNuJiM4MjE3O3QgYSBiaWcgZGVhbCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQsICYjODIyMDtidXQgd2hhdCBpZiB5b3UmIzgyMTc7dmUgYWxyZWFkeSBoYWQgZml2ZSBtb3VuZCB2aXNpdHMgYW5kIHlvdSBnb3QgeW91ciBjbG9zZXIgb24gdGhlIG1vdW5kIGluIHRoZSBuaW50aCBpbm5pbmcsIGFuZCB5b3UmIzgyMTc7cmUgZmFjaW5nIHRoZSB0aHJlZSBhbmQgZm91ciBoaXR0ZXJzIHdpdGggZ3V5cyBvbiBzZWNvbmQgYW5kIHRoaXJkLCBiYXNlcyBsb2FkZWQ/IFlvdSBjYW4mIzgyMTc7dCBnbyBvdXQgYW5kIHRhbGsgdG8gaGltPyYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRvIGFzc3VhZ2UgcGxheWVycyYjODIxNzsgY29uY2VybnMgYWJvdXQgc2lnbiBzdGVhbGluZywgTUxCIHdpbGwgaW5zdGFsbCBuZXcgdGVsZXBob25lIGxpbmVzIGZyb20gZHVnb3V0cyB0byB2aWRlbyByZXBsYXkgcm9vbXMuIE1MQiBzYWlkIHRoZSBsaW5lcyB3aWxsIGJlIG1vbml0b3JlZCwgYW5kIGEgcGVyc29uIGZhbWlsaWFyIHdpdGggdGhlIGRlY2lzaW9uIHRvbGQgVGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MgYWxsIGNvbnZlcnNhdGlvbnMgb24gdGhlIGxpbmVzIHdpbGwgYmUgcmVjb3JkZWQuIFRoZSBwZXJzb24gc3Bva2Ugb24gY29uZGl0aW9uIG9mIGFub255bWl0eSBiZWNhdXNlIHRoYXQgZGV0YWlsIHdhcyBub3QgYW5ub3VuY2VkLjwvcD4KPHA+TUxCIGhhcyB0aGUgcmlnaHQgdG8gbWFrZSBwbGF5aW5nIHJ1bGVzIGNoYW5nZXMgYWJzZW50IGFuIGFncmVlbWVudCB3aXRoIG9uZSB5ZWFyIG5vdGljZSBhbmQgbWFkZSBwcm9wb3NhbHMgZHVyaW5nIHRoZSAyMDE2LTE3IG9mZnNlYXNvbiBmb3IgYSBwaXRjaCBjbG9jayBhbmQgbW9yZSByZXN0cmljdGlvbnMgb24gbW91bmQgdmlzaXRzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO015IHN0cm9uZyBwcmVmZXJlbmNlIGlzIHRvIGNvbnRpbnVlIHRvIGhhdmUgb25nb2luZyBkaWFsb2d1ZSB3aXRoIHBsYXllcnMgb24gdGhpcyB0b3BpYyB0byBmaW5kIG11dHVhbGx5IGFjY2VwdGFibGUgc29sdXRpb25zLCYjODIyMTsgQ29tbWlzc2lvbmVyIFJvYiBNYW5mcmVkIHNhaWQgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQuPC9wPgo8cD5VbmlvbiBoZWFkIFRvbnkgQ2xhcmsgbm90ZWQgdGhlIHNpZGVzIHRlY2huaWNhbGx5IGRpZCBub3QgcmVhY2ggYSBkZWFsLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoZSBmb2N1cyBvbiBtb3VuZCB2aXNpdHMgYW5kL29yIHRoZSBsZXZlbCBvZiBjb21taXRtZW50IG9uIHRoZSBvdGhlciBwaWVjZXMgc2ltcGx5IGRpZG4mIzgyMTc7dCBmb2N1cyBlbm91Z2ggYXR0ZW50aW9uIG9uIHRoZSBhcmVhcyB0aGUgcGxheWVycyB3YW50ZWQgdG8gYWRkcmVzcyAmIzgyMTI7IHNvIG5vIGFncmVlbWVudCB3YXMgcmVhY2hlZCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQgaW4gYW4gZW1haWwgdG8gdGhlIEFQLjwvcD4KPHA+VW50aWwgbm93LCB0aGUgb25seSByZXN0cmljdGlvbiBvbiBtb3VuZCB2aXNpdHMgd2FzIGEgc2Vjb25kIHZpc2l0IHRvIHRoZSBzYW1lIHBpdGNoZXIgZHVyaW5nIGFuIGlubmluZyBieSBhIG1hbmFnZXIgb3IgY29hY2ggcmVzdWx0ZWQgaW4gYW4gYXV0b21hdGljIHBpdGNoaW5nIGNoYW5nZS4gVGhlIG51bWJlciBvZiB2aXNpdHMgYnkgY2F0Y2hlcnMgZHVyaW5nIGdhbWVzIGhhcyBpbmNyZWFzZWQgaW4gcmVjZW50IHllYXJzLCBjb250cmlidXRpbmcgdG8gdGhlIGF2ZXJhZ2UgdGltZSBvZiBhIG5pbmUtaW5uaW5nIGdhbWUgc3RyZXRjaGluZyB0byBhIHJlY29yZCAzIGhvdXJzLCA1IG1pbnV0ZXMgbGFzdCBzZWFzb24sIHVwIGZyb20gMjo0NiBpbiAyMDA1LjwvcD4KPHA+VW5kZXIgdGhlIG5ldyBydWxlLCBlYWNoIHRlYW0gd291bGQgZ2V0IGFuIGFkZGl0aW9uYWwgbW91bmQgdmlzaXQgd2l0aG91dCBhIHBpdGNoaW5nIGNoYW5nZSBmb3IgZWFjaCBleHRyYSBpbm5pbmcuIFRyaXBzIHdpbGwgbm90IGNvdW50IGFnYWluc3QgdGhlIGxpbWl0IGZvbGxvd2luZyBhbiBvZmZlbnNpdmUgc3Vic3RpdHV0aW9uLCB0byBjaGVjayBvbiBwb3RlbnRpYWwgaW5qdXJpZXMgb3IgdG8gY2xlYW4gc3Bpa2VzIG9uIHdldCBmaWVsZHMuIElmIGEgdGVhbSBpcyBvdXQgb2YgdmlzaXRzLCB0aGUgcGxhdGUgdW1waXJlIG1heSBnaXZlIHBlcm1pc3Npb24gZm9yIGFkZGl0aW9uYWwgdHJpcHMgYnkgdGhlIGNhdGNoZXIgaW4gdGhlIGV2ZW50IG9mIGEgY3Jvc3MtdXAgb24gcGl0Y2ggc2lnbmFscy48L3A+CjxwPk1MQiBpcyBlbGltaW5hdGluZyB0aGUgcnVsZXMgZ3VhcmFudGVlaW5nIGVpZ2h0IHdhcm11cCBwaXRjaGVzIGJlZm9yZSBhIGhhbGYtaW5uaW5nIGluIGFuIGVmZm9ydCB0byBrZWVwIGJldHdlZW4taW5uaW5nIGJyZWFrcyB0byAyOjA1IGZvciBtb3N0IGdhbWVzLCAyOjI1IGZvciByZWd1bGFyLXNlYXNvbiBnYW1lcyBvbiBuYXRpb25hbCB0ZWxldmlzaW9uIGFuZCAyOjU1IGZvciB0aWVicmVha2VyIGFuZCBwb3N0c2Vhc29uIGdhbWVzLiBUaGVyZSBhcmUgZXhjZXB0aW9ucyByZWxhdGluZyB0byBpbmp1cnkgYW5kIGlmIHRoZSBwaXRjaGVyIG9yIGNhdGNoZXIgZmluaXNoZXMgdGhlIHByZXZpb3VzIGhhbGYgaW5uaW5nIG9uIGJhc2UsIGF0IGJhdCBvciBvbiBkZWNrLjwvcD4KPHA+UmVkIFNveCBsYW5kIE1hcnRpbmV6PC9wPgo8cD5BIHBlcnNvbiBmYW1pbGlhciB3aXRoIHRoZSBuZWdvdGlhdGlvbnMgc2F5cyBzbHVnZ2VyIEouRC4gTWFydGluZXogYW5kIHRoZSBCb3N0b24gUmVkIFNveCBoYXZlIGFncmVlZCB0byBhICQxMTAgbWlsbGlvbiwgZml2ZS15ZWFyIGNvbnRyYWN0LjwvcD4KPHA+VGhlIHBlcnNvbiBzcG9rZSB0byBUaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyBvbiBjb25kaXRpb24gb2YgYW5vbnltaXR5IE1vbmRheSBiZWNhdXNlIHRoZSBhZ3JlZW1lbnQgd2FzIHN1YmplY3QgdG8gYSBzdWNjZXNzZnVsIHBoeXNpY2FsIGFuZCBoYWQgbm90IGJlZW4gYW5ub3VuY2VkLjwvcD4KPHA+VGhlIFJlZCBTb3ggd2VyZSBzZWVraW5nIHRvIGFkZCBwb3dlciB0byBhIGxpbmV1cCB0aGF0IGhpdCBhbiBBTC1sb3cgMTY4IGhvbWUgcnVucy4gVGhlIDMwLXllYXItb2xkIE1hcnRpbmV6IGhpdCAuMzAzIHdpdGggNDUgaG9tZXJzIGFuZCAxMDQgUkJJIGxhc3QgeWVhciBmb3IgdGhlIERldHJvaXQgVGlnZXJzIGFuZCBBcml6b25hIERpYW1vbmRiYWNrcy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+T3Jpb2xlcyBzaWduIFRpbGxtYW48L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkEgcGVyc29uIGZhbWlsaWFyIHdpdGggdGhlIG5lZ290aWF0aW9ucyBzYXlzIHBpdGNoZXIgQ2hyaXMgVGlsbG1hbiBhbmQgdGhlIEJhbHRpbW9yZSBPcmlvbGVzIGhhdmUgYWdyZWVkIHRvIGEgJDMgbWlsbGlvbiwgb25lLXllYXIgY29udHJhY3QuPC9wPgo8cD5UaGUgZGVhbCBpbmNsdWRlcyBwZXJmb3JtYW5jZSBib251c2VzLCB0aGUgcGVyc29uIHRvbGQgVGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3Mgb24gY29uZGl0aW9uIG9mIGFub255bWl0eSBNb25kYXkgYmVjYXVzZSB0aGUgZGVhbCBoYWQgbm90IHlldCBiZWVuIGFubm91bmNlZC4gVGlsbG1hbiB3YXMgMS03IHdpdGggYSA3Ljg0IEVSQSBpbiAxOSBzdGFydHMgYW5kIGZpdmUgcmVsaWVmIGFwcGVhcmFuY2VzIGZvciB0aGUgT3Jpb2xlcyBsYXN0IHllYXIuPC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)