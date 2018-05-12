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MLB notebook: Nationals first baseman Ryan Zimmerman goes on DL
Published: May 12, 2018 - 9:13 PM
Associated Press
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