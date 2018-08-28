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MLB notebook: Phillies acquire Jose Bautista from Mets
Published: August 28, 2018 - 11:27 PM
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Associated Press

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