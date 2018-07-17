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MLB notebook: Players open to extending designated hitter to National League; expanding wild-card playoffs
Published: July 17, 2018 - 9:48 PM

Associated Press

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