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MLB notebook: Red Sox outfielder Mookie Betts leaves game with leg injury
Published: April 14, 2018 - 10:50 PM | Updated: April 14, 2018 - 11:20 PM
Associated Press
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