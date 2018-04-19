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MLB notebook: Reds fire manager Bryan Price after 3-15 start
Published: April 19, 2018 - 8:17 PM
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Associated Press
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